Pelo menos 14 civis morreram em bombardeamentos contra Ghouta oriental

Pelo menos 14 civis morreram na sequência dos últimos ataques da Força Aérea do regime de Damasco contra Ghouta oriental, indicou hoje o Observatório Sírio dos Direitos do Homem.

Os ataques aéreos atingiram durante a noite de domingo - e nas últimas horas - várias localidades de Ghouta Oriental, nomeadamente em Hammouriyé, onde morreram 10 dos 14 civis.

De acordo com a organização não-governamental com sede em Londres, o presidente Bachar al-Assad está determinado em continuar a ofensiva iniciada no dia 18 de Fevereiro.

O regime de Damasco é apoiado pela Rússia que tem forças e meios no terreno.