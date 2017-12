Pelo menos 10 mortos em acidente de viação no centro do Paquistão

Pelo menos dez pessoas morreram e 17 outras ficaram feridas hoje depois de dois autocarros, que seguiam em direções opostas, terem colidido e embatido depois numa carrinha numa autoestrada no centro do Paquistão.

Arfan Buhadar, chefe da polícia local, indicou que a colisão ocorreu perto de Jam Shoro, a uma centena de quilómetros a sudeste da cidade de Multan, advertindo que o balanço de vítimas pode aumentar, uma vez que há vários feridos em estado grave.

De acordo com o mesmo responsável, os condutores dos autocarros fugiram pouco depois do acidente e uma investigação foi lançada para apurar as causas do sinistro.