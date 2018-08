Pedidos de extradição pelo atentado a Maduro devem ser ignorados

A Organização de Estados Americanos (OEA) apelou hoje aos países do continente americano para que ignorem os pedidos de extradição feitos pelas autoridades venezuelanas na sequência do atentado de 04 de agosto contra o Presidente Nicolás Maduro.

Em causa estão ainda pedidos relacionados com investigações sobre corrupção ordenadas pelo Governo venezuelano.

“Assistimos a espúrios pedidos de extradição de parte do ilegítimo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) da ditadura, encabeçado pelo seu presidente ilegítimo, Maikel Moreno”, refere a OEA num comunicado.

No documento explica-se que “esses pedidos, vinculados ao suposto atentado contra Nicolás Maduro estão viciados e devem ser ignorados em uníssono pela comunidade internacional, por serem emitidos por um órgão fraudulento, pelos impostores que o integram”.

“A secretaria-geral da OEA apela às autoridades competentes (...) para que ignorem todo o ato que pretenda o ilegítimo Supremo Tribunal de Justiça que funciona em Caracas, em apoio ao regime ditatorial”, pode ler-se no comunicado.

Na nota enviada à agência Lusa, reforça-se a ideia de que “as únicas instituições democráticas” venezuelanas, “pela sua origem constitucional, integração nos procedimentos constitucionais e funcionamento” são a Assembleia Nacional (AN) eleita em dezembro de 2015, o Supremo Tribunal de Justiça no Exílio, cujos magistrados foram designados pela AN, e o Ministério Público no Exílio.

“Unicamente os atos destas três instituições garantem a legitimidade e a legalidade (...) e a sua validação por parte da comunidade interamericana e internacional”, explica.

Segundo a OEA “a Venezuela vive em ditadura, a Assembleia Constituinte foi eleita com fraude” e os poderes Executivo e Eleitoral “têm vícios de origem”, sendo “inconstitucionais e/ou fraudulentos” os procedimentos de integração das mais altas magistraturas.

No passado dia 04 de agosto, duas explosões, que as autoridades dizem terem sido provocadas por dois ‘drones’ (aparelhos aéreos não tripulados), obrigaram o Presidente da Venezuela a abandonar rapidamente a cerimónia de celebração do 81.º aniversário da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar), que estava a decorrer em Caracas.

A 17 de agosto, o STJ da Venezuela declarou “procedente” solicitar a extradição do ex-presidente do parlamento e dirigente do partido opositor Primeiro Justiça, Júlio Borges, atualmente na Colômbia, por suspeita de envolvimento no atentado.

Além do parlamentar, o STJ declarou também que era procedente solicitar a extradição dos cidadãos Rayder Russo, Oswaldo Valentín García Palomo, Elvis Arnaldo Rivas Barrios e Carlos Monastérios, atualmente radicados na Colômbia e acusados de tentativa de homicídio agravado, entre outros delitos.

Por outro lado, foram realizados ainda pedidos de extradição aos Estados Unidos de Virgínia Antonieta Da Silva Pio Porta (conhecida como Genesis), de Josser López Valero e Osman Delgado. O mesmo pedido foi feito ao Peru, solicitando a extradição de Yilber Escalona.

Nesse mesmo dia, o STJ aprovou um pedido do Governo para solicitar a extradição da ex-procuradora-geral venezuelana Luísa Marvélia Ortega Díaz e do ex-presidente da empresa estatal Petróleos da Venezuela SA, Rafael Ramirez, atualmente radicado em Espanha e acusado de “peculato doloso, evasão de procedimento de licitação e associação” para cometer delito.

A ex-procuradora está radicada na Colômbia e é acusada, entre outros crimes, de traição à pátria, usurpação de funções, uso de documento público falso e associação para cometer delito.