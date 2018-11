Parlamento venezuelano quer que Michele Bachelet verifique violações dos direitos humanos

A Assembleia Nacional da Venezuela, onde a oposição é maioritária, pediu hoje que a Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, visite a Venezuela para verificar localmente as violações dos direitos humanos no país.

O pedido foi feito pela presidente da Comissão de Política Interna do parlamento, Delza Solórzano, em Caracas, junto da sede local da ONU, durante uma “sessão parlamentar de rua” em que advogaram pela libertação dos presos políticos no país.

Durante a sessão foi assinada uma ata que, segundo Delsa Solórzano, será enviada à ONU “com uma exigência concreta” a de que “se cumpra uma resolução das Nações Unidas que exige a (Michelle) Bachelet que acompanhe de perto o que acontece na Venezuela em matéria de violação dos direitos humanos”.

“Michelle Bachelet tem que vir ao país, para verificar ‘in situ’ as violações dos Direitos Humanos que estão a acontecer na nossa Venezuela”, disse.

Na sessão participaram os familiares de vários presos políticos, entre eles os familiares do deputado da oposição Requesens, detido desde há 90 dias, e Lilian Tintori, mulher do líder do partido Vontade Popular, Leopoldo López, atualmente em prisão domiciliária e acusado pelo regime de participar e instigar os violentos protestos de 2014 contra o Presidente Nicolás Maduro, durante os quais 43 pessoas morreram e várias centenas ficaram feridas.

No texto da ata, foram incluídas declarações das vítimas de violações dos direitos humanos e dos familiares.

Esta é a quinta vez que a oposição apela a Michelle Bachelet para que visite o país.

Em setembro o Conselho dos Direitos Humanos da ONU aprovou uma resolução em que pede ao Governo venezuelano que aceite assistência humanitária e coopere com aquele organismo, permitindo que a situação na Venezuela seja monitorizada.