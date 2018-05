Parlamento Europeu preocupado com a ameaça das notícias falsas nas eleições de 2019

O porta-voz do Parlamento Europeu, Jaume Duch, sublinhou hoje em Madrid que há uma “preocupação real” sobre o impacto das notícias falsas (’fake news’ em inglês) e da “intervenção de terceiros” nas próximas eleições europeias de maio de 2019, daqui a um ano.

Num fórum sobre notícias falsas organizado pelo Parlamento Europeu e pela Aliança dos Jornais Líderes Europeus (LENA), Duch advertiu que as notícias falsas serão uma das principais ameaças nas eleições que terão lugar para eleger os deputados europeus em todos os Estados-membros entre 23 e 26 de maio do próximo ano.

O porta-voz da assembleia de Estrasburgo foi um dos intervenientes no fórum que salientaram a influência das notícias falsas na decisão tomada pelos eleitores britânicos, em referendo, de abandonar a União Europeia (’Brexit’).

“O ‘Brexit’ tem a ver com anos e anos de desinformação sobre o que Bruxelas faz”, sublinhou Jaume Duch, acrescentando que o “jornalismo de qualidade” é essencial para combater a informação enganosa.

Antonio Caño, diretor do El País, também não tem dúvidas de que, “em última instância, só o jornalismo rigoroso e de qualidade pode combater essa praga”.

No fórum também foi sublinhado que a Comissão Europeia gostaria que os Estados-membros aprovassem até antes do verão várias medidas para contrariar as notícias falsas: um código de conduta sobre desinformação à escala da União Europeia (UE), o apoio a uma rede independente de verificadores de factos e uma série de ações destinadas a incentivar o jornalismo de qualidade e a promover a literacia mediática.

Alguns dos presentes, principalmente os diretores de vários jornais europeus, manifestaram a sua preocupação no aparecimento de um excesso de legislação para contrariar o aparecimento das notícias falsas.

Receiam que a sua aprovação possa significar um aumento da influência do poder político cobre os órgãos de comunicação social.

As chamadas notícias falsas não são um fenómeno novo, mas as redes sociais, cada vez mais utilizadas pelos cidadãos potenciaram nos últimos anos a sua difusão.

Este tipo de notícias recorre a estórias fabricadas deliberadamente -- desinformação ou enganos -- que são apresentadas como textos jornalísticos com o objetivo de manipular os leitores e fazem parte de uma tendência conhecida como a ‘pós-verdade’.

As notícias falsas tentam atrair a atenção dos leitores com fins comerciais (gerar tráfico em certas páginas) ou propagar conteúdos enganosos para dirigir o público em determinada direção, muitas vezes com fins políticos.