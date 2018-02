Parlamento Europeu cria comissão especial sobre pesticidas e herbicidas

O Parlamento Europeu (PE) vai criar uma comissão especial sobre o processo de autorização para o uso de pesticidas e herbicidas na União Europeia (UE), na sequência das preocupações levantadas quando da avaliação do risco do herbicida glifosato.

O PE aprovou ontem o mandato da comissão especial - cuja composição (30 eurodeputados) só será decidida na quinta-feira - que irá analisar o processo de autorização de pesticidas e herbicidas para avaliar, nomeadamente, eventuais falhas ou conflitos de interesse.

Esta comissão, segundo uma nota de imprensa, responde às preocupações levantadas sobre o risco que representa a utilização do herbicida glifosato, cuja licença foi renovada em Novembro pelos estados-membros.

Os eurodeputados que irão integrar a comissão terão como objectivos a avaliação do procedimento de autorização para pesticidas na UE, de potenciais falhas no modo como as substâncias são cientificamente avaliadas e aprovadas, do papel da Comissão Europeia na renovação da licença de utilização do glifosato e da eventual existência de conflitos de interesse no procedimento de aprovação.

O mandato da comissão é de nove meses após sua primeira reunião, tendo que apresentar um relatório final das conclusões e recomendações.