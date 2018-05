Paraguai declara alerta preventivo contra vírus Chikungunya na fronteira com o Brasil

O Ministério de Saúde Pública do Paraguai declarou hoje alerta preventivo no departamento de Amambay, na fronteira com o Brasil, após a confirmação de 43 casos de Chikungunya.

Aquele departamento governamental disse que a medida envolve uma intensificação de controlo do mosquito vector da chikungunya, o ‘Aedes aegypti’, na área da cidade de Pedro Juan Caballero, capital da província.

Desde janeiro o Paraguai registou um total de 45 casos confirmados de Chikungunya e 224 casos prováveis.

De entre os casos confirmados, 43 são de 12 distritos de Pedro Juan Caballero onde condições favoráveis para a proliferação do mosquito vetor têm sido detectadas graças a presença de lixo nas ruas e casas, de um planeamento desordenado da cidade e da instabilidade climática que dificulta o controlo químico do ‘Aedes aegypti’.