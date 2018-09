Papa solidário com população afectada por tsunami em Celebes

O Papa Francisco hoje expressou a sua solidariedade à população afectada pelo terramoto de magnitude 7,5 seguido de tsunami, que abalaram na sexta-feira a ilha de Celebes, na Indonésia, provocando a morte de 832, segundo o último balanço oficial.

O Papa Francisco convidou a rezar pelos mortos, feridos e todos aqueles que perderam suas casas, após a tradicional oração do angelus de domingo na Praça de S. Pedro.

“Que o Senhor os console e sustente os esforços dos que se empenham nas acções de socorro”, apelou.

A maioria das vítimas (821) registou-se em Palu, cidade com cerca de 350.000 habitantes na costa oeste de Celebes, havendo também registo de mortes (11) em Dongalla.

No entanto, a Cruz Vermelha Internacional já alertou que há pouca informação sobre Danggala, cidade de difícil acesso, afirmando ser “extremamente preocupante”.

As falhas nas comunicações têm dificultado os trabalhos das equipas de busca e salvamento no terreno, mas as agências internacionais falam em centenas de feridos a receber tratamento médico em tendas improvisadas no exterior.

A Força Aérea da Indonésia vai enviar dezenas de aviões Hercules, quatro aeronaves Boeing 737, cinco CN 295, duas aeronaves CN 235 e vários helicópteros para reforçarem o apoio às operações de resgate, humanitárias, nas evacuações e na logística.

A Indonésia assenta sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de grande actividade sísmica e vulcânica onde, em cada ano, se registam cerca de 7.000 terramotos, a maioria moderados.

Entre 29 de junho e 19 de agosto, pelo menos 557 pessoas morreram e quase 400.000 ficaram deslocadas devido a quatro terramotos de magnitudes compreendidas entre 6,3 e 6,9, que sacudiram a ilha indonésia de Lombok.