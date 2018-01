Papa rompe protocolo para saudar centenas de fiéis em Santiago do Chile

O papa Francisco, que chegou hoje ao Chile para uma visita de três dias, rompeu o protocolo para falar com centenas de fiéis, que esperavam em frente à sede da Nunciatura Apostólica.

Francisco percorreu no papamóvel a parte final do trajeto entre o aeroporto internacional de Santiago e a embaixada do Vaticano, onde vai ficar alojado durante a estada no país sul-americano.

Ao chegar à sede da Nunciatura, Francisco saiu do papamóvel, numa quebra do protocolo, para falar diretamente com os fiéis que o aguardavam.

O papa beijou bebés, ouviu mulheres e idosos, benzeu doentes e recebeu imagens, fotografias e lembranças das pessoas que o esperavam há várias horas junto à sede da Nunciatura Apostólica.

Mais de 18 mil polícias e 15 mil voluntários foram destacados para Santiago, Temuco e Iquique, as três cidades que o papa vai visitar no Chile, uma visita que termina na quinta-feira.