Papa pede que o medo não impeça de acolher os refugiados

O papa Francisco pediu hoje que “o medo” não impeça de acolher “os pobres, os rejeitados, os refugiados”, numa mensagem publicada hoje na sua conta de Twitter.

“Encontramos Jesus no pobre, no rejeitado, no refugiado. Não deixemos que o medo nos impeça de acolhe o próximo necessitado”, lê.se na conta do papa Francisco, com a “hashtag” (etiqueta) “#WithRefugees”.

A mensagem foi divulgada por ocasião da data em que se celebra o Dia Mundial do Refugiado.

Francisco apelou já, durante o seu pontificado, a “uma gestão global e partilhada da migração internacional, apoiada nos valores da justiça, da solidariedade e da compaixão”, como recordou num encontro, na semana passada, entre o Vaticano e o México.

Em várias ocasiões, o papa pediu que o medo dos estrangeiros “não alimente o ódio e a rejeição”.