Papa nomeia arcebispo italiano Becciu para prefeito da Congregação da Causa dos Santos

O papa Francisco nomeou o arcebispo italiano Angelo Becciu para prefeito da Congregação da Causas dos Santos, sucedendo ao cardeal Angelo Amato, no cargo desde 2008.

Becciu, que desde 2011 foi o substituto dos Assuntos Gerais do Secretário de Estado da Santa Sé, e que já tinha sido núncio apostólico em Angola, em 2001, e em Cuba, entre 2009 e 2011, é um dos 14 prelados que o papa Francisco nomeará cardeal no próximo consistório, que se realiza em junho.

Segundo a Santa Sé, o arcebispo italiano tomará posse no organismo do governo do Vaticano conhecido como “fabrica de los santos”, no final de agosto, e continuará como segundo na Segregação do Estado.

O prefeito da congregação da Causa dos Santos é também a pessoa que geralmente lida com as cerimónias de beatificação em todo o mundo.