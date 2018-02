Papa Francisco envia condolências às vítimas do ataque ao liceu na Florida

O papa Francisco enviou hoje as condolências às vítimas do tiroteio no liceu na Florida, que resultou na morte de 17 alunos, afirmando que tem rezado “para que estes actos de violência sem sentido possam acabar”.

O Vaticano informou que Francisco enviou hoje um telegrama ao arcebispo de Miami, no qual afirma ter ficado “profundamente entristecido” ao saber do “ataque devastador”.

Francisco disse que vai rezar pelos mortos, pelos feridos e por todos aqueles que estão de luto.

O norte-americano de 19 anos que na quarta-feira matou a tiro 17 alunos do liceu que tinha frequentado, em Parkland (Florida, sul dos Estados Unidos), foi hoje acusado por 17 crimes de homicídio premeditado.

Nikolas Cruz, de 19 anos, foi interrogado durante horas pelas autoridades estaduais e federais dos Estados Unidos, na sequência do tiroteio mais sangrento numa escola norte-americana nos últimos cinco anos.

O papa Francisco tem atacado frequentemente os fabricantes de armas, apelidando-os de “mercadores da morte”.

Durante um discurso de 2015 ao Congresso dos EUA, Francisco apelou para o fim do comércio de armas, que disse estar a ser alimentado por “dinheiro encharcado em sangue, muitas vezes sangue inocente”.

Na Florida um rapaz de 18 anos (menor, já que idade da maioridade nos Estados Unidos é 21 anos) pode comprar e deter armas de fogo como aquela que Nikolas Cruz usou, desde que tenha autorização dos pais ou responsável legal.

Cruz usou uma espingarda AR-15 (versão civil, semiautomática, da espingarda de assalto em uso pelo exército norte-americano, com o mesmo calibre de guerra 5,56mm), que tinha comprado legalmente há cerca de um ano.