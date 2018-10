Papa envia ajuda de 87 mil euros para afectados pela sismo e tsunami na Indonésia

O papa Francisco doou 100 mil dólares (87 mil euros) para ajudar a população afectada pelo sismo e tsunami que na sexta-feira atingiram a ilha de Celebes, na Indonésia, e que causaram mais de 1.400 mortos.

Com esta doação, o papa quer nesta primeira fase dar “uma imediata expressão do seu sentimento espiritual de proximidade paterna e de ânimo” às pessoas afectadas, de acordo com um comunicado do dicastério (ministério do Vaticano) do Desenvolvimento Humano Integral.

“A soma será dividida para ajudar as pessoas e territórios maioritariamente afectados com a colaboração da nunciatura apostólica (na Indonésia)”, acrescentou o comunicado.

O número de vítimas mortais do terramoto seguido de um tsunami nas Celebes, Indonésia, aumentou para 1.424 anunciou hoje o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres.

O terramoto de magnitude 7,5 e o tsunami que se registou posteriormente atingiram a costa da ilha Celebes na passada sexta-feira.

O último balanço oficial provisório, divulgado na quarta-feira, indicava 1.407 mortos confirmados.

Segundo o Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas mais de 200 mil pessoas, entre as quais milhares de crianças, necessitam de ajuda urgente.

As estimativas oficiais indicam também que 66 mil residências e edifícios foram destruídos.

Entretanto, o aeroporto de Palu, afectado pelo terramoto de sexta-feira deve reabrir hoje ao tráfego aéreo militar.