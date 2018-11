Papa elogia jornalistas que realizam jornalismo de “pessoas para pessoas”

O papa Francisco elogiou hoje os jornalistas que chamam de “injustiça à injustiça” e que realizam um jornalismo de “pessoas para pessoas” durante uma audiência com um grupo de uma escola alemã de jornalismo.

Ao receber os estudantes, professores e líderes deste centro com mais de 50 anos de história, Francisco agradeceu-lhes porque “como jornalistas se dedicam às pessoas e chamam injustiças às injustiças”.

“Obrigado por falarem sobre as coisas bonitas que podem não ser manchetes, mas que colocam as pessoas no centro, obrigado porque com o seu estilo cristão elas continuam a fazer um jornalismo de pessoas para as pessoas”, disse Francisco.

Francisco alertou para o perigo na profissão de se “deixar ir por uma opinião comum, por um derrotismo e um pessimismo que paralisa e cega”.

O papa explicou que às vezes, “por hábito”, “permitimos que as coisas saiam à medida que vão ou como alguns decidiram que deveriam ir”.

“Vamos pular o muro de tristeza e resignação e ajudar as pessoas a abrirem seus olhos e ouvidos, mas acima de tudo, seus corações para serem guardiões uns dos outros e assim perceberem que são filhos e filhas do único Pai”, aconselhou.