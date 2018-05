Países muçulmanos querem força de protecção nos Territórios Palestinianos Ocupados

Os países muçulmanos apelaram hoje ao envio de uma “força de proteção internacional” para os Territórios Palestinianos Ocupados e condenaram Israel pelo banho de sangue em Gaza, durante uma cimeira em Istambul.

Os representantes dos 57 países-membros da Organização da Cooperação Islâmica apelaram a “uma proteção internacional para o povo palestiniano, incluindo com o envio de uma força de proteção internacional”, segundo o comunicado final.

A OCI condenou “as ações criminosas das forças israelitas nos Territórios Palestinianos Ocupados, designadamente na Faixa de Gaza, onde cerca de 60 palestinianos foram mortos na segunda-feira pelos militares israelitas.

No texto acusa-se o Governo dos EUA “de apoiar os crimes de Israel, incluindo através do apoio que lhe dá no Conselho de Segurança da ONU”.

Os norte-americanos são ainda criticados pela transferência da sua embaixada para Jerusalém, vendo nela “um ato de provocação e hostilidade contra a nação islâmica”.

Por outro lado, a OCI apelou à ONU para que crie uma “comissão de inquérito internacional” para esclarecer o banho de sangue em Gaza.