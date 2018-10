País perderá com saída da ONU e de compromissos internacionais

O Brasil e os brasileiros serão os mais prejudicados se o Presidente eleito Jair Bolsonaro concretizar as suas ameaças de abandonar a ONU e outros compromissos internacionais, disse hoje à Lusa o ex-Presidente timorense José Ramos-Horta.

“Obviamente que quem vai perder mais e muito mais com a execução das ameaças e promessas de Bolsonaro será o Brasil. O Brasil não é os EUA e tem a sua dimensão limitada na América Latina”, disse à agência Lusa, ressalvando que a sua opinião não representa o Estado ou o Governo timorense.

“No cone da América Latina, as suas políticas podem afetar economicamente e socialmente os países vizinhos - o Brasil é sem dúvida maior economia da América Latina -, mas fora disso qualquer politica anti-multilateralismo, como abandonar a ONU ou recuar nos compromissos internacionais (...), o Brasil é o único que vai perder”, disse.

Ramos-Horta, que já foi chefe da diplomacia timorense, dá como exemplo a participação do Brasil em operações de paz da ONU, “algo que beneficia muito o Brasil”, explicando que não faltará “quem queira substituir o Brasil, nomeadamente China, India, Paquistão ou outros”.

Em termos gerais, Ramos-Horta disse que repudia “qualquer líder de qualquer país que advogue fascismo dos mais primários contra qualquer grupo racial ou étnico no mundo, contra qualquer religião ou que advogue violência para solucionar conflitos económicos e sociais”.

“O Presidente eleito terá uma chance de desdizer tudo o que disse de insultuoso, de inaceitável em relação a negros, a índios, a LGBT [Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgéneros], mulheres. Terá uma chance de desdizer tudo o que disse sobre matar drogados e todo e qualquer criminoso. E terá chance de dizer que afinal vai honrar a participação do Brasil em instituições internacionais como a ONU”, afirmou.

“Se isso acontecer, obviamente que todos nós vamos dar uma oportunidade para mudar a nossa opinião sobre o Presidente eleito”, afirmou.

Sobre o facto do apoio a Bolsonaro ser particularmente elevado entre os eleitores brasileiros fora do país, incluindo em Timor-Leste, Ramos-Horta diz que isso deixa antever que muitos vão agora regressar ao Brasil.

“Tudo indica assim que vão rapidamente regressar ao Brasil já que o candidato preferencial deles foi eleito e vai criar um paraíso à sua imagem. Os que votaram nele vão regressar porque vão viver no paraíso prometido”, afirmou.

O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita) Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército reformado, foi eleito no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.

De acordo com os dados do Supremo Tribunal Eleitoral, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), conquistou 44,9% dos votos, com o escrutínio provisório (99,99% das urnas apuradas) a apontar para 21% de abstenção do total de eleitores inscritos (mais de 147,3 milhões).

Numa declaração à porta de sua casa, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, ainda no domingo, o Presidente eleito prometeu que o seu Governo “será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade”.

“Este é um país de todo nós, brasileiros natos ou de coração, de diversas opiniões, cores e orientações”, disse Jair Bolsonaro.