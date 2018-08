Oposição venezuelana convoca greve geral para hoje contra o novo plano económico

A oposição venezuelana convocou para hoje uma greve geral de protesto contra o plano económico gizado pelo Presidente Nicolás Maduro, e que entrou em vigor nesta segunda-feira.

O protesto, convocado no sábado pelos partidos da oposição Primeiro Justiça, Vontade Popular e Causa R, visa designadamente a reconversão da moeda e as recentes medidas económicas anunciadas pelo regime.

A oposição pretende ainda “ativar” a população para participar em várias iniciativas contra as novas medidas económicas, cujos pormenores pretende divulgar nos próximos dias.

Com a entrada em vigor do novo plano económico, a Venezuela passa a ter duas novas unidades monetárias, o bolívar soberano e o petro.

O bolívar soberano (Bs.S, ou VES sigla oficial internacional) surge da reconversão anunciada sexta-feira pelo Presidente Nicolás Maduro e elimina cinco zeros ao atual bolívar forte (BSF).

Por outro lado, a cripto moeda venezuelana petro passa a ser de uso contabilístico obrigatório para todas as operações da empresa estatal Petróleos da Venezuela SA e o setor petrolífero, e cujo valor equivale a 3.600 bolívares soberanos.

A reconversão da moeda faz parte de um contestado novo pacote económico, que o Governo acredita solucionará a crise no país e que passa pelo aumento em 35% do salário mínimo dos venezuelanos e uma subida do IVA de 12% para 16% mas com isenção de produtos e medicamentos essenciais.

As grandes transações financeiras passarão a pagar entre 0 e 2% de imposto sobre o valor das mesmas.

O aumento do salário faz parte do novo “Programa de Recuperação Económica, de Crescimento e Prosperidade” que, segundo o chefe de Estado, estará adaptado à realidade venezuelana e poderá reverter os efeitos da guerra económica nacional e internacional.

Aquando do anúncio do novo plano económico, o Governo assegurou que assumirá, durante 90 dias, o pagamento da diferença do novo salário das indústrias médias e pequenas do país.

O Fundo Monetário Internacional prevê que a Venezuela terminará 2018 com uma inflação anual acumulada de 1.000.000%.