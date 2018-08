Oposição no Zimbabué rejeita vitória de Emmerson Mnangagwa nas presidenciais

O líder da oposição no Zimbabué, Nelson Chamisa, rejeitou hoje a vitória do atual chefe de Estado, Emmerson Mnangagwa, nas eleições presidenciais, que descreveu como “fraudulentas, ilegais e ilegítimas”.

Em conferência de imprensa, o líder do Movimento pela Mudança Democrática (MDC, na sigla inglesa) reiterou que os resultados anunciados hoje são “falsos”, afirmando que a contagem alternativa do seu partido apontava o seu triunfo com 2,3 milhões de votos”.

Segundo a agência de notícias EFE, o prazo para contestar os resultados termina em sete dias, e embora Chamisa não tenha confirmado se vai recorrer ao tribunal, disse que procurará “a anulação desses resultados” e tomará “todas as medidas possíveis”, referindo que a sua “equipa jurídica” já está a trabalhar.

“Mesmo se formos a tribunal, temos muitas provas de como estas eleições foram manipuladas. Daremos as provas no momento apropriado”, revelou Chamisa, que mencionou razões “legais e políticas” para não apresentar relatórios que alegadamente provam que Mnangagwa não teria alcançado os dois milhões de votos.

O líder da oposição garantiu na conferência de imprensa que ganhou as eleições e que está pronto “para formar o próximo Governo”, garantindo que não vai “mostrar respeito por algo inválido e vazio como a declaração feita pela comissão eleitoral do Zimbabué”.

Nelson Chamisa mencionou que tentou contactar com o Presidente eleito, mas Emmerson Mnangagwa não estava disponível.

“Eu queria pedir-lhe que aceitasse a sua derrota”, frisou Chamisa.

Emmerson Mnangagwa “sabe o resultado, sabe que perdeu, precisa de ser honesto e sincero, não deve aceitar resultados presidenciais corruptos”, referiu Nelson Chamisa.

O líder do MDC acusou a comissão eleitoral do Zimbabué de “arrogância” e de “não entender que as eleições são uma questão para os cidadãos”.

A conferência de imprensa começou mais tarde do que o previsto depois de polícias, com escudos e cassetetes, dispersarem cerca de 100 jornalistas locais e internacionais, que estavam reunidos para ouvir Chamisa.

Pouco tempo depois, Emmerson Mnangagwa afirmou, na sua conta na rede social no Twitter, que situações como aquela “não têm lugar” no seu país, anunciando uma “investigação urgente” sobre a intervenção da polícia.

O Presidente referiu ainda que venceu a “eleição de forma livre e justa” e que não tem “nada a esconder ou temer”.

O Presidente cessante do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, antigo braço direito do seu antecessor, Robert Mugabe, derrubado em novembro, foi proclamado vencedor, à primeira volta, da eleição presidencial, com 50,8% dos sufrágios, anunciou hoje a comissão eleitoral.

Mnangagwa superou o líder da oposição, Nelson Chamisa, que obteve 44,3% dos votos, detalhou a presidente da comissão, Priscilla Chigumba, durante uma conferência de imprensa em Harare, organizada em ambiente de tensão, com os militares a partilharem as ruas da capital.

Com 50,8% dos votos, “Emmerson Mnangagwa Dambudzo, do partido Zanu-PF, é por consequência declarado Presidente eleito da República do Zimbabué, a partir de 03 de agosto”, acrescentou.

Mnangagwa dirige o Zimbabwe desde o derrube em novembro do Presidente Robert Mugabe, obrigado pelos militares e pelo seu partido, Zanu-PF, a demitir-se ao fim de 37 anos no poder.

Desde a sua independência em 1980, o país só conheceu dois chefes de Estado, ambos do Zanu-PF: Mugabe e Mnangagwa, o seu antigo vice-presidente, de 73 anos, que obteve hoje a legitimidade eleitoral.