ONU vai investigar a morte do opositor Fernando Albán na Venezuela

O Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (EACDH) investigará a morte do opositor venezuelano Fernando Albán como parte do mandato atribuído pelo Conselho de Direitos Humanos para investigar os abusos cometidos na Venezuela.

A porta-voz do Escritório, Ravina Samadasani, disse hoje durante uma conferência de imprensa que a morte de Alban sob custódia das autoridades venezuelanas será um dos tópicos incluídos na investigação sobre as violações dos direitos humanos a ser realizado pela entidade sobre o país.

“O Conselho de Direitos Humanos encarregou o nosso Escritório de preparar um relatório sobre a Venezuela, por isso vamos analisar isso e investigar todos os aspetos da situação dos direitos humanos na Venezuela”, declarou a porta-voz.

Na última sessão do Conselho de Direitos Humanos, encerrada no final de setembro, foi adoptada uma resolução solicitando que o Escritório investigasse os possíveis abusos e violações das liberdades individuais cometidas no país sul-americano e apresentasse publicamente tais investigações.

A porta-voz explicou que a organização pediu à Venezuela acesso ao país e que ainda está a aguardar uma resposta, mas que “as linhas de comunicação estão sempre abertas”.

“O acesso ao país permitir-nos-á fazer uma investigação mais profunda e olhar para todos os aspetos”, afirmou Ravina Samadasani.

“Há muita especulação sobre o que aconteceu, se ele cometeu suicídio, se foi atirado, se foi maltratado, há muita especulação e é por isso que precisamos de uma investigação independente e transparente para esclarecer as circunstâncias de sua morte”, referiu a porta-voz.

Ravina Samadasani sublinhou que “Albán estava sob a custódia do Estado e, portanto, este tinha a responsabilidade de garantir a sua segurança, integridade pessoal e dignidade”.

Acrescentou que o Escritório do Alto Comissário se preocupa, “não apenas com a sua morte (Albán), mas também com o facto de não ter sido apresentado a um juiz nas primeiras 48 horas, conforme estabelece a lei venezuelana”.

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, reforçou hoje a informação das autoridades de que o líder opositor Fernando Albán cometeu suicídio, após a oposição acusar o regime de o ter assassinado.

De acordo com Saab, que falou à televisão estatal VTV, “o cidadão pediu para ir à casa de banho e, uma vez lá, atirou-se do décimo andar” da sede dos serviços de informação venezuelanos.

O procurador-geral anunciou que haverá uma “investigação completa”.

O ministro do Interior e da Justiça, Nestor Reverol, disse que Fernando Albán cometeu suicídio quando ia ser transferido para o tribunal, referindo ainda que o opositor estava “envolvido em atos de desestabilização dirigidos do estrangeiro”.

Na segunda-feira à noite, dezenas de pessoas participaram numa vigília com velas em frente à sede dos serviços secretos (Sebin) enquanto gritavam, sob a vigilância de polícias que os cercavam: “não é um suicídio é um homicídio”.

O partido da oposição venezuelano Primeiro Justiça (PJ), do vereador Fernando Albán, assegurou hoje que o político foi “assassinado às mãos do regime de Nicolás Maduro”, recusando aceitar a tese de suicídio.

“Com profunda dor e sede de justiça dirigimo-nos ao povo da Venezuela, especialmente aos justiceiros de todo o país, para informar que o vereador Fernando Albán morreu assassinado às mãos do regime de Nicolás Maduro no SEBIN (Serviços Secretos) da Plaza Venezuela”, disse o partido num breve comunicado.

A reação surge depois de o Ministério Público informar que Albán, detido na sexta-feira por estar supostamente envolvido no atentado contra o presidente Nicolás Maduro, se suicidou lançando-se do décimo andar de um edifício da polícia quando ia ser transferido para o tribunal.

No comunicado, o partido indicou que Albán “era um homem forte e de profundos valores cristãos”, e acusou o procurador Tarek Saab de ser um “reconhecido verdugo da ditadura”.

“Exigimos a verdade das coisas e declaramos que esta dolorosa situação demonstra o pior da ditadura: um sistema de morte que penetra na consciência de quem defende a liberdade na Venezuela”, adiantou o partido, que também pede justiça.

Albán era vereador no município de Libertador, na capital venezuelana, Caracas, sede de todos os poderes públicos e território considerado bastião do chavismo governante.