ONU preocupada com milhares de civis em Al-Yarmuk

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinianos (UNRWA) exprimiu hoje a sua preocupação com milhares de civis, muitos dos quais palestinianos, face à recente escalada de violência no sul da capital síria, Damasco.

No sul de Damasco, a cerca de nove quilómetros da capital síria, situa-se o campo de refugiados palestinianos de Al-Yarmuk, que antes do início da guerra da Síria em 2011 abrigava a maior comunidade de palestinianos no país.

As forças do regime de Bashar al-Assad têm estado a combater grupos islâmicos nos arredores de Al-Yarmuk e do bairro de Tadamon, no sul de Damasco.

“Calculamos que existam cerca de 6.000 civis refugiados palestinianos em Al-Yarmuk e à volta de outros 6.000 em áreas próximas”, indicou num comunicado o porta-voz da UNRWA, Chris Gunness, adiantando haver informações sobre vítimas.

Gunness disse ainda que um grande número de pessoas terá sido obrigado a abandonar o campo.

A UNRWA referiu estar preparada para ajudar a população da zona, logo que existam condições de segurança para o fazer.