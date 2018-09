O olho do furacão Florence está a chegar à costa da Carolina do Norte, encontrando-se a cerca de 45 quilómetros a leste de Wilmington, segundo o Centro Nacional de Furacões.

Os ventos causados pelo furacão estendem-se a 150 quilómetros do seu centro e a força da tempestade tropical chega aos 315 quilómetros.

De acordo com os meteorologistas as condições vão piorar à medida que a tempestade chega à costa próxima da Carolina do Norte e Carolina do Sul, deslocando-se lentamente para o interior.

O Centro Nacional de Furacões informou na sexta-feira que na ilha de Emerald, na Carolina do Norte, a 135 quilómetros a norte de Wilminghton, foram registadas inundações.

O furacão Florence perdeu força nas últimas horas e baixou hoje para a categoria 1, registando ventos máximos sustentados de 150 quilómetros por hora.

No seu último boletim, o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos informou que o Florence reduziu de 2 para 1 na escala de intensidade de Saffir-Simpson, de um máximo de 5.

O Florence chegou a ser classificado de um furacão de categoria 4, registando ventos máximos sustentados de 220 quilómetros por hora. Durante a madrugada, o olho furacão estava localizado a 70 quilómetros a sudoeste de Morehead City, na Carolina do Norte, e 85 quilómetros a leste de Wilmington, na Carolina do Norte, onde vivem mais de 100 mil pessoas.

O furacão está a mover-se para noroeste a uma velocidade de nove quilómetros por hora, com ventos máximos sustentados de 150 quilómetros por hora.

Apesar de ter perdido força, o NHC alertou que os furacões e a tempestade que os acompanha representam um “perigo mortal”.