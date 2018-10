Número de mortos em desmoronamento no Uganda sobe para 40

O número de mortos num desmoronamento causado pelas fortes chuvas no Uganda subiu para 40, de acordo com as autoridades, que estimam que o número de vítimas mortais alcance uma centena.

“Um rio transbordou em Bududa (na região oriental do Uganda) depois de fortes aguaceiros e causou um deslizamento de terras na montanha. Grandes rochas rolaram através de uma aldeia no subcondado de Bukalasi, matando várias pessoas”, afirmou o responsável do Departamento de Gestão de Desastres do país, Martin Owor, citado pela agência France-Presse.

De acordo com as primeiras investigações, a forte corrente do rio Tsuume, que levou a que este transbordasse e arrastasse todo o tipo de objectos, terá destruído dois centros comerciais e duas escolas próximas das encostas do monte Elgon.

Várias das zonas continuam inacessíveis para as equipas de resgate, o que leva as autoridades a considerar a hipótese de haver um número muito maior de mortos entre alunos e professores.

“Contamos encontrar mais vítimas à medida que as equipas de resgate vão acedendo às áreas afectadas próximas das encostas do monte Elgon”, disse a porta-voz da Cruz Vermelha do Uganda, Irene Nakasiita.

As chuvas levaram também ao transbordamento do rio Manafwa, o que causou mais inundações.

A catástrofe aconteceu a poucos quilómetros da aldeia de Nametsi, onde em 2010 um outro deslizamento de terras matou mais de 150 pessoas e deslocou 10 mil, tendo ainda destruído mais de 30 quintas.

A recente onda de deslizamentos de terra é atribuída a vários factores, entre os quais as alterações climáticas - como o fenómeno El Niño -, a desflorestação, a alta erosão dos solos ou a topografia escarpada da zona.

Os especialistas acreditam que as actividades humanas como a má exploração ou um cultivo excessivo em encostas íngremes também acelerou a repetição destes fenómenos.