Número de mortos de acidente rodoviário no Peru sobe para 51

As equipas de socorro já retiraram 51 corpos dos destroços de um autocarro que caiu por uma ravina no Peru, na terça-feira, no que é um dos acidentes mais mortais na história do país, informaram hoje as autoridades.

Quase todos os ocupantes da viatura morreram na terça-feira, depois de o autocarro de passageiros ter colidido com um reboque de tractor numa parte estreita da estrada conhecida como “A Curva do Diabo”.

Bombeiros e polícias trabalharam durante mais de 24 horas para recuperarem os cadáveres, prendendo os corpos a macas para depois serem içados pela ravina, com a ajuda de cordas.

A queda do autocarro deixou-o numa praia rochosa a norte de Lima, sem acesso viário.

Seis sobreviventes foram levados para hospitais, incluindo um homem que disse aos médicos que escapou por ter saltado por uma janela da viatura momentos antes de a viatura cair pela ravina.

Este doente “está totalmente estável, apenas com alguns cortes e um braço partido”, afirmou o director do Chancay Hospital, Victor Viru, a uma estação de televisão local.

O balanço de vítimas mortais é igual ao de um outro acidente, ocorrido em 2013, que tinha até agora o balanço mais pesado de vítimas na história recente peruana. Neste acidente, 51 índios Quechua morreram quando um autocarro improvisado onde viajavam caiu por uma ravina, para um rio.

Acidentes mortais com número elevado de vítimas ocorrem com relativa frequência nas estradas de Peru, onde morreram mais de 2.600 pessoas em 2016.

Os acidentes envolvem com frequência camionetas que transportam peruanos pobres, que trabalham nas principais cidades.

Os analistas acusam uma combinação de más condições das estradas e uma fraca aplicação das normas de segurança rodoviária.

A estrada que bordeja a costa do Pacífico contém 52 curvas em apenas 22 quilómetros, separada da ravina por uma protecção com apenas 50 centímetros de altura.