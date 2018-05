Número de imigrantes que cruzaram o Mediterrâneo caiu para metade em relação a 2017

O número de imigrantes e refugiados que cruzaram o mar Mediterrâneo caiu para menos de metade entre 01 janeiro e 06 de maio, em comparação com os dados do mesmo período de 2017, revelou hoje a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Segundo os dados estatísticos da OIM, 23.715 imigrantes e refugiados entraram na Europa depois de cruzarem o Mediterrâneo nos primeiros 125 dias deste ano, quando em 2017 foram quase 50.000 em igual período.

Se a comparação for feita com o mesmo período de referência em 2016, os números de 2018 representam 13% em relação a aquele ano, segundo a OIM.

Dos que conseguiram completar a travessia este ano, 9.567 chegaram à Itália, 9.174 à Grécia e 4.927 a Espanha.

Assim mesmo, desde o inicio deste ano 619 imigrantes ou refugiados morreram afogado, frente às 1.143 mortes registadas entre 01 de janeiro e 06 de maio de 2017.

A última operação de resgate ocorreu nesta segunda-feira, quando patrulhas líbias intercetaram em águas internacionais 506 pessoas -- procedentes de Marrocos, Argélia, Túnis, Bangladesh e vários outros países africanos -- que tentavam cruzar o Mediterrâneo em quatro balsas pneumáticas precárias.

Segundo a OIM, um em cada quatro imigrantes que saíram este ano da Líbia foram intercetados pela Guarda Costeira líbia e devolvidos à costa líbia.

No entanto, o organismo lamentou hoje que o sistema de receção para esses imigrantes que são devolvidos ao seu ponto de partida continue a ser “inaceitável”, apesar das pequenas melhoras efetuadas.

A OIM propõe que se instalem “centros abertos”, onde mulheres e crianças sejam separadas dos homens e que os imigrantes mais vulneráveis possam ser adequadamente avaliados.

A organização indicou que só no domingo passado mais de 400 imigrantes foram devolvidos à Líbia pela Guarda Costeira, em quatro operações de busca e salvamento.

No dia seguinte, outros 488 imigrantes foram conduzidos de novo para a Líbia no fim de operações similares.

No total e desde o início de 2018, quase 6.000 imigrantes foram levados de regresso à Líbia, depois de terem sido intercetados no mar.