Novo primeiro-ministro australiano enuncia ”valores” que quer para o Governo

O primeiro-ministro australiano indigitado, Scott Morrison, enunciou os valores que servirão de base ao seu futuro Governo, naquele que foi o seu primeiro discurso depois de hoje ter sido eleito líder do Partido Liberal.

Morrison saudou o trabalho do primeiro-ministro cessante, Malcom Turnbull, e defendeu alguns aspetos centrais do seu futuro Governo.

“Acreditamos que os australianos devem ficar com uma fatia maior do que ganham. Acreditamos nos que vieram de tantas partes do mundo para este país, para criar este país”, disse em conferência de imprensa.

“Tem havido esta semana muita conversa sobre de que lado é que estão as pessoas neste edifício [parlamento]. E o que estou aqui para vos dizer, com a nova geração da liderança liberal, é que estamos ao vosso lado”, afirmou Morrison.

“Isso é que importa. Estamos ao vosso lado. E estão ao vosso lado porque temos valores em comum”, afirmou.

Scott Morrison foi hoje eleito líder do Partido Liberal australiano e, consequentemente, vai assumir funções como primeiro-ministro, substituindo Malcolm Turnbull que ocupava o cargo desde setembro de 2015, anunciou o partido.

Turnbull foi alvo de um desafio à sua liderança por parte do antigo ministro da Administração Interna, Peter Dutton, que acabou por ser derrotado por Morrison, que teve entre os seus apoiantes as figuras do partido mais próximas do primeiro-ministro cessante.

Morrison será o 30.º primeiro-ministro australiano (o quinto em apenas onze anos), confirmando a instabilidade que tem marcado nos últimos anos os dois maiores partidos, Trabalhistas e Liberais.

O atual ministro do Ambiente e Energia, Josh Frydenberg, foi eleito número dois, com ampla maioria.

Morrison deverá formalmente assumir o cargo de chefe do Governo depois da sua nomeação formal pelo Governador-Geral australiano.

Em declarações depois da votação que o fastou da liderança do partido, Turnbull disse que foi alvo de uma ação de “insurreição” para o derrubar como chefe do Governo.

“Fiquei impressionado por quantos dos meus colegas falaram ou votaram pela lealdade em vez de deslealdade. Os dissidentes não foram recompensados e o meu sucessor, a quem desejo o melhor, teve êxito”, afirmou durante uma conferência de imprensa em Camberra, numa referência à tentativa falhada de Dutton em assumir a liderança do partido.

“Penso que as pessoas ficaram chocadas com esta ação destrutiva deliberada. Havia diferenças, mas as coisas podiam ter-se resolvido”, afirmou.

A votação de hoje não resolve tudo para o Governo da coligação conservadora Liberal-Nacionais, já que se Turnbull se demitir de deputado deixa em risco a pequena maioria de apenas um mandato no parlamento, cujos trabalhos estão suspensos até 10 de setembro.

Isso obrigaria a uma nova eleição no círculo eleitoral pelo qual Turnbull foi eleito.