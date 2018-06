Novo ministro da Cultura espanhol prestou juramento perante o rei

O novo ministro da Cultura e do Desporto espanhol prestou hoje juramento perante o rei, depois de o anterior titular do cargo ter apresentado a sua demissão na quarta-feira, uma semana após o novo executivo espanhol ter tomado posse.

José Guirao substitui Màxim Huerta, envolvido num caso de fuga ao Fisco que representou a primeira crise política do Governo socialista liderado por Pedro Sánchez.

O novo primeiro-ministro enfrentou este percalço menos de duas semanas depois de ter anunciado a sua equipa, que foi muito bem recebida pela maioria dos observadores.

O novo ministro da Cultura e dos Desporto, José Guirao, em declarações a uma rádio, na quarta-feira, indicou que tem como prioridades no cargo alterações à Lei do Mecenato e à fiscalidade no setor cultural.

O anterior detentor do cargo, Màxim Huerta, abandonou o lugar depois de, na quarta-feira, se ter sabido que tinha liquidado uma dívida de 366.000 euros ao Fisco de uma multa imposta pelo Tribunal Superior de Justiça de Madrid.

O ex-ministro, que é um ex-jornalista, ex-comentador televisivo e escritor, defendeu que não tinha feito nada ilegal e que se retirava para proteger o novo Governo socialista liderado por Pedro Sánchez de críticas.

A Agência Tributária espanhola detetou o desvio e o jornalista foi notificado pela Justiça em maio do ano passado, tendo pagado a multa à qual tinha sido condenado.