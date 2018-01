Novo balanço de colisão entre autocarro e ligeiro em Praga confirma três mortos e 45 feridos

Um novo balanço da colisão de um autocarro e um ligeiro ocorrida hoje à tarde em Horomerice, um subúrbio da capital da República Checa, Praga, confirma o registo de três mortos e 45 feridos, indicou uma fonte policial.

O anterior balanço do acidente já dava conta de três vítimas mortais, mas indicavam que os feridos eram cerca de 30.

Entre os 45 feridos, cinco estão em estado grave.

“A colisão fez três mortos, a condutora de uma viatura [ligeira] e duas pessoas no autocarro”, que bateu contra uma árvore após ter saído da estrada por motivos indeterminados até ao momento, disse uma porta-voz policial, Monika Schindlova, citada pela agência France Presse (AFP).

O acidente ocorreu cerca das 16:00 locais (15:00 em Lisboa) em Horomerice, um subúrbio a noroeste de Praga.

Vários passageiros feridos ficaram presos no interior do autocarro, mas a polícia e os serviços de emergência conseguiram, entretanto, retirar todas as pessoas.

Várias crianças constam entre os passageiros feridos, segundo os serviços de emergência da capital checa.

“Duas crianças ficaram gravemente feridas na cabeça e foram submetidas a respiração artificial e colocadas em coma induzido”, disse a porta-voz dos serviços de emergência, Jana Postova.

Os feridos foram reencaminhados para vários hospitais de Praga.

O autocarro envolvido no acidente é propriedade de uma empresa privada, Arriva, e assegurava a ligação entre Praga e a localidade de Holubice, nas imediações da capital checa.