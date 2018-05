Novo ataque evitado em França pelas autoridades e dois irmãos egípcios detidos

Um novo ataque terrorista foi evitado pelas autoridades em França e dois irmãos de origem egípcia foram presos, anunciou hoje o ministro do Interior francês, Gerard Collomb.

“Dois jovens de origem egípcia estavam a preparar-se para cometer um ataque, com explosivo ou ricina, esse veneno (...) muito forte”, disse o ministro no canal BFMTV.

O ministro não deu mais pormenores sobre onde os dois irmãos foram detidos nem onde estariam a preparar o ataque.

Relativamente a estes aspetos, o governante limitou-se a dizer que as forças da ordem seguem uma série de indivíduos e que, no caso destes dois irmãos, estavam ligados ao sistema de mensagens Telegram.

O anúncio surge quase uma semana depois do ataque jihadista em Paris que matou uma pessoa e feriu outras cinco.

Questionado sobre o ataque jihadista do passado sábado em Paris, Collomb aludiu às suspeitas de que Abdul Hakim A., amigo do terrorista que cometeu o ataque, Khamzat Azimov, tinha ligações com duas mulheres, que acabaram detidas na quinta-feira na região de Paris.

Abdoul Hakim A. foi detido no domingo e foi acusado deste ataque pelas autoridades.