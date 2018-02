Nove quilos de cocaína apreendidos em dois dias no aeroporto de Luanda

As autoridades aduaneiras de Angola apreenderam em dois dias, no fim de janeiro, nove quilogramas de cocaína, provenientes do Brasil, no aeroporto internacional de Luanda, bem como a detenção de duas pessoas de nacionalidades angolana e sul-africana.

A informação consta de um documento da Administração Geral Tributária, citado hoje pela agência noticiosa angolana, Angop, referindo que os casos ocorreram nos passados dias 29 e 31 de Janeiro.

Na primeira acção, no dia 29 de Janeiro, foram apreendidos 5,808 quilogramas de cocaína a um cidadão angolano, que regressava do Brasil, proveniente de São Paulo, tendo camuflado a droga em fundos falsos de três malas que transportava.

O segundo caso deu-se no dia 31 de janeiro e envolveu uma mulher sul-africana, igualmente proveniente de São Paulo, que fazia uma escala em Luanda, em trânsito para a África do Sul.

A mulher foi interpelada na área de trânsito de passageiros do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) por peritos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) do aeroporto, fruto de uma denúncia de que presumivelmente transportava consigo substâncias proibidas.

Com a cidadã sul-africana foram detectados volumes embrulhados com ligaduras, atados na região das pernas, que totalizavam a quantia de 2,966 quilogramas de cocaína.

Dados estatísticos das autoridades angolanas dão conta que entre 2014 e 2016, os Serviços de Controlo Aeroportuários da Administração Geral Tributária (AGT), no aeroporto internacional 4 de Fevereiro, apreenderam 304,61 gramas de cocaína proveniente do Brasil.