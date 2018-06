Nove países da UE criam equipas para combater ameaças cibernéticas

Nove países membros da União Europeia vão criar “equipas de reação rápida” para responder a possíveis ameaças cibernéticas, como parte do novo pacto de defesa da União Europeia (UE), anunciou onte, a Lituânia, que está a gerir o projeto.

“Nove Estados aceitaram participar na iniciativa. O objetivo é criar uma força cibernética europeia de reação rápida, que funcionaria rotativamente”, disse o ministro da Defesa da Lituânia, Raimundas Karoblis, em entrevista à agência de notícias francesa AFP.

Os seus homólogos croata, estoniano, holandês e romeno devem encontrar-se com o ministro lituano na segunda-feira, no Luxemburgo, para assinar o acordo, enquanto a Finlândia, a Polónia e a Espanha devem fazê-lo ainda este ano.

Equipas formadas por especialistas, que irão atuar em rotatividade, estarão prontas a ajudar as autoridades nacionais em caso de um ataque cibernético, de acordo com um cronograma a ser estabelecido no ano que vem, acrescentou Karoblis.

A expectativa é de que a UE envie fundos para comprar software e equipamentos, devendo ainda continuar os contactos com as instituições europeias para esclarecer questões legais e técnicas.

A força cibernética está entre os primeiros projetos criados no âmbito do pacto de defesa europeu assinado no ano passado, perante as dúvidas do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o papel da NATO e a saída da Grã-Bretanha da UE.

A Lituânia, que lidera o projeto, intensificou os seus serviços nessa área, invocando “atividades cibernéticas hostis” da Rússia, que visaria as instituições dos Estados e o setor de energia.