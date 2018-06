Nove alegados membros do PKK mortos em operações do exército turco

Pelo menos nove alegados membros da guerrilha do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) morreram na sequência de operações aéreas do exército turco no sul da Turquia e no norte do Iraque, anunciaram hoje os militares.

Numa mensagem na rede social Twitter, o exército turco indicou que sete alegados membros do PKK morreram na província de Sirnak, no sudoeste da Turquia, e outros dois em Hakurk, no norte do Iraque.

As forças armadas turcas lançaram na semana passada uma operação na região de Bestler Dereler, em Sirnak, fronteira com a Síria e o Iraque, na qual morreram pelo menos 21 membros do PKK.

De acordo com o comunicado militar, nas operações aéreas no Iraque, executadas no domingo, ficaram destruídos vários refúgios e armazéns de armas que a guerrilha possui naquela zona.

As autoridades indicaram que as tropas turcas entraram em território iraquiano e estão prontas para lançar uma ofensiva contra a zona de Kandil, onde o PKK dispõe de bases e refúgios.

O ministro da Defesa, Nurethin Canikli, disse durante o fim de semana que 500 “terroristas” foram “neutralizados” nas operações que a Turquia levou a cabo no norte do Iraque em mais de um ano.