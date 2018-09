Nicolás Maduro teme pela sua segurança em Assembleia-Geral da ONU

O Presidente da Venezuela está a avaliar se existem condições de segurança para participar na Assembleia-Geral da ONU, a decorrer em Nova Iorque, e insiste que está a ser preparado um golpe de Estado contra o seu Governo.

“Estou a avaliar as condições de segurança para ir a Nova Iorque. Eu quero ir a Nova Iorque, mas tenho que cuidar da minha segurança (...) me têm na mira para matar-se”, disse Nicolás Maduro aos jornalistas, em Caracas.

O chefe de Estado venezuelano afirma que está em curso uma conspiração para o derrubar, a partir dos EUA e da Colômbia, e alertou que há um general detrás de um plano de golpe de estado, desde a cidade norte-americana de Miami e desde a República Dominicana.

“Temos muita informação da inteligência [serviços secretos] de um general que anda pelas Caraíbas, o general reformado Francisco Báez, que anda entre Miami e a República Dominicana e que diz que dará um golpe de Estado em outubro”, disse.

Por outro lado, instou os jornalistas a investigarem “quem é Oswaldo Valentín García Palomo, o responsável pelas reuniões entre funcionários norte-americanos com alguns militares reformados venezuelanos, para tentar dar um golpe de Estado” contra o seu Governo.

Segundo o chefe de Estado, o coronel Oswaldo Valentín García Palomo é o financiador do golpe de Estado e coordenou vários encontros em Bogotá, na Colômbia.

No passado dia 04 de agosto duas explosões, que as autoridades dizem terem sido provocadas por dois ‘drones’ (aparelhos aéreos não tripulados), obrigaram o Presidente da Venezuela a abandonar rapidamente a cerimónia de celebração do 81.º aniversário da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar), que estava a decorrer em Caracas.

Entretanto 43 pessoas foram detidas pela alegada vinculação com o atentado falhado.

A Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidos decorre até 01 de outubro, na cidade norte-americana de Nova Iorque.