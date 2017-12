Nevão nos EUA bate recorde

Os mais de 165 centímetros de neve acumulados desde o dia de Natal na cidade de Erie, nas margens do lago com o mesmo nome, bateram o recorde na Pensilvânia (EUA), segundo dados do Serviço Meteorológico Nacional.

A queda de neve, que atingiu mais de 85 centímetros apenas no dia de Natal, quebrou o recorde local registado em apenas 24 horas desde 1956.

Nunca antes, desde que há registos (1893), tinha caído tanta neve em tão pouco tempo sobre a cidade de Erie, com 100 mil habitantes.

O recorde anterior era de 165,3 centímetros em 13 dias, entre a véspera de Natal de 1998 e Janeiro de 1999, enquanto desta vez a mesma quantidade acumulou-se num terço do tempo.

A neve dos últimos dias, somada àquela que caiu durante todo o mês de Dezembro, praticamente duplicou em relação ao registado no mês com maior queda de neve: dezembro de 1999 com 159,7 centímetros.

Em comparação, Boston regista 110,4 centímetros de média por ano e Chicago 94,2 centímetros.

O nevão também bateu o recorde atingido em 48 horas em todo o estado da Pensilvânia.

O anterior recorde, de 1958, tinha sido estabelecido em 111,7 centímetros pela cidade de Morgantown.