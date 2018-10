NASA descobre invulgar iceberg rectangular na Antártida

A Agência Espacial dos Estados Unidos (NASA) publicou várias fotografias, tiradas durante uma missão na Antártida, de um iceberg com uma invulgar e chamativa forma retangular, que se tornou num fenómeno nas redes sociais.

A descoberta aconteceu durante um dos voos realizados pela denominada Operação IceBridge no dia 16 de outubro, considerada pela NASA o maior estudo aéreo sobre o gelo polar, informou a agência espacial norte-americana na sua página de Internet.

O estudo foi desenhado para avaliar as alterações na altura do gelo de vários glaciares que confluem para Larsen A, B e C e Y.

Durante o trabalho, um dos investigadores da NASA, Jeremy Harbeck, viu um iceberg tabular, de ângulo muito afiado, que flutuava entre o gelo marinho mesmo ao lado da plataforma de gelo Larsen C, afirma a instituição.

“Achei que era interessante. Frequentemente vejo icebergs com formas relativamente retas, mas realmente nunca tinha visto um com as esquinas em ângulos tão retos como este”, disse Harbeck.

Segundo a NASA, o iceberg retangular parecia ter surgido do glaciar Larsen C, do qual em julho de 2017 emergiu um gigantesco bloco de gelo do tamanho do estado norte-americano de Delaware (quase 6.500 quilómetros quadrados), que foi batizado como “A68”.

Nas fotografias, Harbeck captou tanto os limites do agora famoso iceberg como um bloco de gelo um pouco menos retangular e, à distância, figura também o “A68”.

“Na realidade, estava mais interessado em captar o iceberg A68, que estávamos prestes a sobrevoar, mas pensei que este iceberg retangular era visualmente interessante e bastante fotogénico, pelo que tirei, pelo menos, um par de fotos, afirmou Harbeck.

O voo da NASA partiu de Punta Arenas, no Chile, e a missão, com cinco semanas de duração, começou a 10 de outubro. Deverá ficar concluída a 18 de novembro.