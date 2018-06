Nações Unidas destacam queda drástica de número de mortos civis no Iraque este ano

O número de civis vítimas de violência política no Iraque caiu drasticamente desde o início do ano, em grande parte devido à derrota dos ‘jihadistas’ do grupo terrorista Estado Islâmico, segundo a ONU e uma organização não governamental britânica.

O número de mortes passou das 2.014 nos primeiros cinco meses de 2017 para 477 no mesmo período deste ano, uma queda de 76,3 %, informou a Missão de Assistência das Nações Unidas no Iraque (UNAMI), citada pela agência de notícias francesa AFP.

No mesmo período, o número de feridos caiu de 2.977 para 939, (menos 68,4%).

Esta tendência é confirmada também pela Organização Não Governamental (ONG) Iraq Body Count.

De acordo com esta ONG londrina, o número de vítimas civis de violência política e religiosa reduziu de 7.708 nos primeiros cinco meses de 2017 para 1.818 no mesmo período de 2018, um decréscimo 76,4%.

Além disso, pela primeira vez desde a invasão norte-americana e o derrube do ditador Saddam Hussein, em 2003, as eleições (legislativas) de maio foram realizadas sem grandes incidentes.

Por outro lado, o jejum do Ramadão deste ano ocorreu, até agora, sem grande violência, ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, quando houve ataques mortais.