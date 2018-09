Mulher que acusa de agressão sexual juiz nomeado por Trump aceita depor no Senado

Christine Blasey Ford, a mulher que acusou de agressão sexual o juiz Brett Kavanaugh, nomeado por Donald Trump para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, aceitou testemunhar perante o Senado, na próxima semana, disse ontem o seu advogado.

Os termos exatos e a data específica para a audição de Christine Blasey Ford são desconhecidos, já que as negociações entre os advogados e a Comissão Judicial do Senado, encarregue de avaliar a idoneidade de Kavanaugh para juiz do Supremo, estão a decorrer.

O presidente da comissão senatorial, Chuck Grassley, deu aos advogados de Blasey Ford até à tarde deste sábado (hora local) para decidir se estava ou não disposta a depor perante a comissão.

Segundo a imprensa norte-americana, os advogados de Blasey Ford confirmaram a sua presença por ‘e-mail’, pouco antes do fim do prazo dado.

A norte-americana acusou o juiz Brett Kavanaugh de a agredir sexualmente numa festa, quando era aluna no ensino secundário na década de 1980, o que Kavanaugh negou em absoluto.

No entanto, Christine Blasey Ford insistiu na acusação e pediu uma investigação do FBI sobre a questão.

Estas alegações estão a atrasar o processo de confirmação do polémico juiz, considerado extremista conservador pelos democratas, que também o acusam de não ter demonstrado todos os antecedentes profissionais, ao contrário de anteriores indigitações para o Supremo Tribunal norte-americano.