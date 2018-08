Morte de John McCain suscita expressões de pesar de vários países

O senador republicano norte-americano John McCain morreu no sábado, vítima de um cancro no cérebro, um dia depois da sua família ter anunciado que o senador tinha decidido parar com o tratamento da doença.

O herói de guerra, candidato às eleições dos Estados Unidos contra Barack Obama, morreu aos 81 anos.

As expressões de pesar pela morte do senador norte-americano vieram hoje de todo o mundo, desde Alemanha, Israel, Espanha ou Taiwan.

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, declarou que a voz do candidato à presidência dos Estados Unidos nas eleições de 2008, vencidas por Barack Obama, será lembrada.

“Ele defendeu uma América que é um parceiro confiável e próximo. Uma América que (..) defende os seus valores e princípios, mesmo em momentos difíceis -- e que nisso baseia a sua reivindicação de liderança”, disse num comunicado divulgado em Berlim.

Para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, McCain foi um “grande patriota norte-americano e um grande apoiante de Israel”.

O senador visitou o Estado hebreu com frequência e o seu “apoio a Israel nunca vacilou. Decorria da sua crença na democracia e na liberdade”, considerou Netanyahu.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, lamentou a morte do senador republicado, que “acreditou firmemente no seu país e na democracia”, e transmitiu as condolências à família e aos norte-americanos.

O chefe da diplomacia espanhola, Josep Borrell, por seu turno, expressou na rede social Twitter pesar pela morte de um “político honesto”, que “cumpriu com os seus deveres parlamentares até ao fim”.

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, disse que lembrará John McCain como um amigo e um lutador, considerando que a sua morte marca uma “grande perda de um importante amigo de Taiwan” nos Estados Unidos.

Também o Paquistão disse que a ausência de McCain será “muito sentida”. Num comunicado, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Shah Mahmood Qureshi, indicou que o senador norte-americano “sempre defendeu relações fortes” entre os dois países e “uma abordagem de cooperação para promover a paz e construir a estabilidade na região”.

Vários dirigentes da Geórgia expressaram igualmente pesar pela morte do senador republicano, que o país condecorou em 2010 com a ordem de Herói Nacional, a mais alta do país, pelo seu apoio.

“Esteve sempre ao lado da Geórgia nos momentos mais difíceis. O povo georgiano nunca o esquecerá”, declarou o presidente Giorgi Margvelashvili num comunicado.