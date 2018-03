Morreu John Sulston, pioneiro da investigação do genoma humano

O cientista britânico John Sulston, um dos pioneiros da descodificação do genoma humano, galardoado com o Nobel da Física em 2002, morreu na terça-feira, aos 75 anos, adiantou hoje a EFE, citando o Instituto Sanger, do Reino Unido.

John Sulston recebeu o Nobel da Física em 2002 pelo seu contributo para a compreensão do mecanismo que permite aos genes controlar a divisão e a morte das células na formação de um organismo completo.

As investigações do cientista britânico permitiram, entre outros avanços, entender a evolução do cancro, refere a EFE.

Sulston foi um dos fundadores do Instituto Sanger, em Hinxton, perto de Cambridge, no centro de Inglaterra, um dos centros científicos que no Reino Unido lideram a investigação genética e foi nomeado em 2017 pela rainha Isabel II de Inglaterra membro da Ordem dos Companheiros de Honra do Reino Unido pelos seus contributos para a ciência e para a sociedade.

O diretor do Instituto Sanger, Mike Sratton, sublinhou o compromisso do cientista em promover a divulgação sem restrições dos dados obtidos na investigação genética.

“Todos sentimos hoje a perda de um grande visionário da ciência e de um líder que deu contributos históricos ao conhecimento do mundo biológico”, disse Stratton, em comunicado citado pela EFE, onde acrescenta que o trabalho de Sulston serviu para “estabelecer a missão e a agenda que define a ciência do século XXI”.

Por seu lado, o diretor da fundação britânica para investigação biomédica Wellcome Trust, Jeremy Farrar, disse que Sulston foi “um cientista brilhante e um homem maravilhoso, amável e de princípios”, acrescentando que o seu trabalho foi “crucial” para estabelecer o projeto Genoma Humano, “um dos esforços científicos mais importantes do século passado”.

“O seu empenho em permitir o acesso livre à informação” contribuiu para que a sequência do genoma humano “fosse publicada de forma aberta para benefício de toda a humanidade”, disse ainda o diretor da Wellcome Trust.