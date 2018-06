Morreu Frank Carlucci, ex-embaixador dos EUA em Portugal e antigo secretário da Defesa

O antigo embaixador dos Estados Unidos em Portugal (1975-1978) e ex-secretário da Defesa Frank Carlucci morreu no domingo na sua casa em McLean, no Estado da Virginia, aos 87 anos, noticiaram hoje os ‘media’ norte-americanos.

Segundo o jornal The Washington Post, que cita uma amiga da família de Frank C. Carlucci III, Susan Davis, o também ex-vice-diretor da CIA (serviços secretos norte-americanos) e antigo conselheiro de segurança nacional morreu em sequência de complicações relacionadas com a doença de Parkinson.

Num extenso artigo publicado hoje, o diário norte-americano, que caracteriza Carlucci como um negociador de crises duro e de pulso firme mas com um tom diplomático, percorre a carreira do político e empresário que serviu seis Presidentes norte-americanos.

A par do mandato como 16.º secretário da Defesa dos Estados Unidos (1987/1989), na administração republicana do Presidente Ronald Reagan, um dos aspetos focados pelo diário norte-americano foi a passagem de Frank Carlucci por Portugal, em pleno “Verão Quente” de 1975, enquanto embaixador norte-americano em Lisboa.

Após a revolução de 25 de abril de 1974, o então secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger dispensou o embaixador em funções em Lisboa e enviou Frank Carlucci para impedir que Portugal se tornasse no primeiro país da Europa Ocidental a assumir um regime comunista, segundo descreve o jornal norte-americano.

“Kissinger estava pronto para isolar Portugal dentro da NATO e cortar os programas de assistência dos EUA, mas Carlucci não concordou. Argumentou que o país poderia ser salvo para a democracia por causa dos seus laços com o Ocidente e pela força da Igreja Católica a nível local”, refere o mesmo artigo.

Após três anos em Lisboa, Frank C. Carlucci III, que acompanhou o percurso de vários políticos portugueses, como o antigo Presidente Mário Soares com quem estabeleceu uma relação de amizade, decidiu sair de Portugal.

De acordo com o jornal, o próprio afirmou que era tempo de se ir embora de Portugal porque se tinha “tornado um ator nos acontecimentos”.