Moçambique cai dois lugares no Índice de Percepção da Corrupção de 2018

Moçambique caiu dois lugares no Índice de Percepção da Corrupção de 2018 e passa para a posição 157, num ‘ranking’ que avaliou 183 países, concluiu um relatório da organização Transparência Internacional (TI).

O resumo do relatório foi apresentado hoje em Maputo pelo Centro de Integridade Pública (CIP), uma organização não-governamental vocacionada para vigilância das contas públicas em Moçambique.

O resumo feito pelo CIP aponta o caso das dívidas ocultas, que totalizam dois mil milhões de dólares, como uma das principais causas da queda de Moçambique no ‘ranking’, considerando que a responsabilização dos respectivos autores é fundamental para a recuperação da reputação do país internacionalmente.

“Esta acentuada queda de Moçambique não pode estar alheia às matérias relacionadas com as dívidas ilegais contraídas no consulado do antigo presidente, Armando Guebuza”, observa a organização.

Em janeiro, a Procuradoria-Geral de Moçambique (PGR) anunciou que submeteu ao Tribunal Administrativo (TA) uma denúncia com vista à responsabilização financeira dos gestores públicos e respectivas empresas que contraíram dívidas com garantias estatais emitidas à revelia da lei em 2013 e 2014.

Para o CIP, o posicionamento da PGR é “uma tentativa de desresponsabilização para que não assuma uma posição rígida e eficaz contra os envolvidos criminalmente na contratação das dívidas ilegais”, devido às personalidades envolvidas.

“O impacto deste caso acaba ofuscando qualquer outro tipo de julgamento e condenação de casos de corrupção que o sistema judiciário tramitou no ano de 2017, pela magnitude do mesmo e pela atenção que vem despertando a nível nacional e internacional”, observa a organização.

Em dois anos, o país desceu 45 lugares no Índice Global de Percepção da Corrupção, o que, segundo o CIP, coloca o país numa posição desprestigiada.

Além do caso das dívidas soberanas, o CIP entende que casos que envolveram as empresas Odebrecht e Embraer, em que altos funcionários públicos moçambicanos foram indiciados por favorecem aquelas firmas brasileiras, contribuíram para queda do país.

“Os casos referenciados e outros de nível interno ainda não esclarecidos, dado o tempo transcorrido, contribuíram de forma real para que a posição de Moçambique continue a se degradar no Índice de Percepção da Corrupção da TI”, refere a organização.

Apesar da queda, segundo o relatório, Moçambique está acima de países da sub-região da África Austral como Madagáscar, Zimbabué, República Democrática do Congo e Angola.