Ministra da Saúde ordena inquérito a morte de paciente na via pública em Luanda

A ministra da Saúde de Angola, Sílvia Lutucuta, ordenou a instauração de uma comissão de inquérito multidisciplinar para averiguar as circunstâncias do desaparecimento de uma parturiente na maternidade de Luanda e encontrada morta, por atropelamento, na via pública.

Em nota de enviada ontem à agência Lusa, o Ministério da Saúde informa que tomou conhecimento deste caso a 16 de março e que “diante da gravidade da situação”, a sua titular decidiu criar uma comissão para averiguar e apurar os factos e que deverá apresentar resultados no prazo de 30 dias.

O caso, já sob investigação da Polícia Nacional e divulgado nos últimos dias pela imprensa local, tem motivado críticas da sociedade, com os familiares da vítima a lamentarem a situação e exigindo “responsabilidades” à direção da maternidade Lucrécia Paim, em Luanda, a maior do país.

Integram a referida comissão representantes da Inspeção-Geral da Saúde, do gabinete jurídico daquele Ministério, da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Enfermeiros, do Hospital Pediátrico de Luanda e da maternidade Augusto Ngangula, sendo coordenada pelo inspetor-geral da Saúde, Miguel dos Santos Oliveira.

No docume