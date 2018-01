Milhares de polícias marcham em Barcelona por salários iguais

Milhares de agentes da Polícia Nacional e da Guardia Civil espanholas marcharam hoje em Barcelona para exigir salários iguais aos das polícias autonómicas, um protesto apoiado pelo líder do Ciudadanos e do PP catalão.

A marcha, na qual os agentes participaram desfardados, foi convocada pela Fundação Jusapol, que reclama a plena equiparação salarial sem perda de direitos laborais adquiridos, como as dispensas.

Após a manifestação de hoje, os polícias vão protestar em 03 de fevereiro nas ruas de Sevilha, seguindo, nos próximos dois meses, para outras cidades espanholas.

A Fundação Jusapol tenciona entregar, no final do mês, no Congresso dos Deputados mais de meio milhão de assinaturas para desencadear uma iniciativa legislativa popular que vise a criação de uma lei que regulamente a igualdade de salários entre polícias.