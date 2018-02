Milhares de curdos exigem em Estrasburgo a libertação de Öcalan

Cerca de 10 mil curdos manifestaram-se hoje em Estrasburgo para reclamar a libertação do seu líder histórico, Abdullah Öcalan, preso na Turquia, e para protestar contra a ofensiva turca no enclave curdo de Afrine, na Síria.

Com bandeiras curdas e outras com a figura do líder e exigindo “liberdade para Öcalan”, os manifestantes vindos de toda a Europa e particularmente da Alemanha, vão assistir ao final da tarde a um comício.

Esta concentração de curdos em Estrasburgo, leste de França e cidade do Conselho da Europa e do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, decorre anualmente desde a detenção de Öcalan, em 1999. O chefe dos rebeldes curdos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) está detido na ilha-prisão de Imrali, ao largo de Istambul.

Ancara lançou no dia 20 de Janeiro uma ofensiva em Afrine contra a milícia curda Unidades de Protecção do Povo, considerada “terrorista” pela Turquia, mas aliada dos Estados Unidos na ofensiva contra o grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico.

No desfile de hoje, viam-se também cartazes a exigir à ONU para assumir as suas responsabilidades e “travar o genocídio em Afrine”.

Em 2017, a manifestação curda de Estrasburgo reuniu perto de 15 mil pessoas.