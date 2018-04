Merkel afirma que actual acordo sobre nuclear iraniano “não é suficiente”

A chanceler alemã, Angela Merkel, defendeu hoje, durante uma visita a Washington, que o actual acordo sobre o programa nuclear iraniano não é suficiente para travar as ambições de Teerão.

“Nós somos da opinião de que o JCPOA (acordo sobre o programa nuclear iraniano) é uma primeira etapa, que contribuiu para desacelerar as suas actividades nesse aspecto em particular, mas pensamos também, do ponto de vista alemão, que isso não é suficiente para garantir que as ambições do Irão fiquem controladas e contidas”, declarou Merkel, utilizando o acrónimo em inglês do acordo, numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente norte-americano, Donald Trump.

Nos termos do texto negociado pelo Irão e as grandes potências (Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia, China e Alemanha), Teerão aceitou congelar o seu programa nuclear até 2025.

“A Europa e os Estados Unidos deveriam estar em harmonia sobre este assunto”, acrescentou a chefe do executivo alemão, ao lado de Trump.

O Presidente norte-americano, feroz opositor do acordo assinado em julho de 2015, anunciará a 12 de maio se vai ou não “rasgar” o texto em vigor.

Hoje, Trump criticou as autoridades iranianas, classificando o regime de Teerão como “assassino”.

“O regime iraniano alimenta a violência, o derramamento de sangue e o caos em todo o Médio Oriente. Nós devemos garantir que este regime assassino não se aproximará de facto de uma arma nuclear e que o Irão porá fim à proliferação de mísseis perigosos e ao seu apoio ao terrorismo”, declarou.

Independentemente de “onde se vá no Médio Oriente, onde houver um problema, o Irão está lá”, acrescentou.

Na terça-feira em Washington, o Presidente francês Emmanuel Macron propôs ao seu homólogo norte-americano que se mantivesse o acordo original sobre o nuclear iraniano, que se tornaria o primeiro dos “quatro pilares” de um “novo acordo”.

Os outros “pilares” diriam respeito ao pós-2025, quando expiram algumas cláusulas relativas às actividades nucleares de Teerão, mas também aos muito controversos mísseis balísticos iranianos e ao seu papel na região, considerado “desestabilizador”.