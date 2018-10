Mau tempo já matou pelo menos 10 pessoas em Itália em dois dias

A chuva e os ventos fortes que estão a atingir a Itália já causaram 10 mortos em dois dias, disseram hoje as autoridades.

A maioria das mortes deve-se à queda de árvores, mas em Trento, no norte do país, uma mulher ficou soterrada quando um deslizamento de terra invadiu a sua casa e na região de Emilia-Romagna, também no norte, um homem foi atirado contra as rochas quando praticava ‘windsurf’.

Nápoles, Ligúria e Lácio foram outras das zonas onde se registaram mortes.

Em Veneza, os ventos fortes provocaram uma maré que cobriu três quartos da cidade pela primeira vez na última década.

A agência italiana Ansa noticiou estragos no piso de mosaicos da famosa basílica de São Marcos, onde a água atingiu os 90 centímetros. As portas e colunas de metal também sofreram danos.

Um deslizamento de terra levou ao corte temporário da autoestrada de Brenner, que liga Itália à Áustria.

Cerca de 6.000 bombeiros foram destacados para remover destroços em estradas em todo o país, tendo um deles morrido na queda de uma árvore em Bolzano, no Tirol italiano.