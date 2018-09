Marrocos neutraliza alegada célula do grupo Estado Islâmico

A polícia marroquina neutralizou hoje uma célula composta por três homens supostamente leais ao grupo radical Estado Islâmico e que alegadamente planeava atentados em Marrocos.

Segundo uma nota do Ministério do Interior de Marrocos, os suspeitos, com idades entre os 25 e os 26 anos, foram detidos nas cidades de Tetuán (norte) e Agadir (sul).

A mesma nota refere que na operação de captura foram apreendidas armas brancas, uniformes militares, material informático e manuscritos que fazem a apologia do radicalismo e incitamento à violência.

De acordo com as primeiras investigações, os suspeitos declararam lealdade ao grupo Estado Islâmico e tinham intenção de “executar operações terroristas em Marrocos com recurso a explosivos e produtos tóxicos”.

O último atentado terrorista em Marrocos ocorreu em abril de 2011 quando uma bomba colocada junto a um café de Marraquexe matou 17 pessoas.