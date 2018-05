Manifestantes de vermelho levam 1.º de Maio à prisão onde está Lula

Mais de 2.000 apoiantes do ex-Presidente brasileiro Lula da Silva manifestaram-se hoje em frente à prisão onde este cumpre uma pena de 12 anos de prisão, vestidos de vermelho, a cor do Partido dos Trabalhadores, do ex-chefe de Estado.

Desde que foi preso, a 07 de abril, dirigentes e militantes do partido têm mantido um acampamento a algumas centenas de metros da prisão de Curitiba onde Luiz Inácio “Lula” da Silva cumpre pena por corrupção e branqueamento de capital.

O político do PT continua a ser o favorito em sondagens sobre intenções de voto nas eleições presidenciais de outubro e afirma que está a ser vítima de um processo político para o impedir de se candidatar a um terceiro mandato.

“Entrei na política há quase cinquenta anos mas nunca vi nada de semelhante ao que se passa no Brasil desde que restaurámos a democracia”, escreveu a também ex-presidente e aliada de Lula, Dilma Roussef.

No sábado, os apoiantes de Lula foram atingidos por tiros que fizeram dois feridos. Dilma afirmou que os autores foram armados por “forças que espalham o ódio e a violência política” no Brasil.