Maláui quer importar energia eléctrica de Moçambique

O Governo do Maláui quer importar energia de Moçambique para fazer face ao défice energético que o país atravessa, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros malauiano, Emmanuel Fabiano.

“O Maláui não está ainda conectado à rede de distribuição de energia que existe na África Austral, mas gostaríamos de fazer parte desta conexão, através de Moçambique”, declarou Emmanuel Fabiano.

O chefe da diplomacia malauiano falava após um encontro, em Maputo, com o seu homólogo moçambicano, José Pacheco, no âmbito de uma visita de trabalho que realiza a Moçambique.

A primeira fase desta cooperação prevê a instalação, em território moçambicano, de uma subestação móvel orçada em 300 mil dólares (243 mil euros), um valor que deverá ser desembolsado pelo Maláui.

“Depois deste encontro, as nossas delegações vão continuar as conversações ainda este mês para dinamizar o processo”, garantiu o chefe da diplomacia malauiana.

Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação moçambicano disse que Moçambique tem 10 megawatts de energia disponíveis para apoiar o Maláui.

“A ideia é avaliarmos como é que a energia produzida em Moçambique pode apoiar o Maláui, neste exercício de integração regional”, observou José Pacheco, acrescentando que as partes estão a analisar também a produção de energia a partir do carvão, um processo que está a iniciar em Moçambique.

Além do setor da energia, José Pacheco avançou que as partes estão a analisar ainda formas de cooperação no setor de transportes, com destaque para estratégias de facilitação do acesso aos portos moçambicanos por parte do Maláui.

No ano passado, a empresa pública Eletricidade de Moçambique (EDM) anunciou a realização de consultas públicas sobre o projeto de construção de uma linha de 218 quilómetros para fornecer energia elétrica ao Malaui.

A infraestrutura deverá ficar pronta dentro de cinco anos e está orçada em 120 milhões de dólares (97,4 milhões de euros).

Moçambique vende energia elétrica à África do Sul, Zimbabué, Suazilândia e Zâmbia.