Mais explosões a manchar de sangue o Afeganistão

Pelo menos cinco pessoas morreram hoje e seis ficaram feridas em duas explosões ocorridas perto de uma mesquita e dos escritórios de um órgão de comunicação social em Cabul, afirmaram responsáveis afegãos.

“Houve duas explosões. Não sabemos o alvo do ataque, mas a agência de notícias (a voz do Afeganistação) fica nas imediações”, assim como uma mesquita, disse o porta-voz do Ministério do Interior Najib Danish.

Jornalistas da agência noticiosa France Presse (AFP) no local afirmaram ter ouvido uma terceira explosão, o que pode indicar que o ataque continua em curso.