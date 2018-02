Mais de 20,7 milhões de venezuelanos chamados às eleições presidenciais de Abril

Mais de 20,7 milhões de eleitores estão chamados a participar nas eleições presidenciais antecipadas, previstas para 22 de abril, anunciou hoje o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE).

“Em total 20.710.607 pessoas podem exercer o direito de votar”, explicou a diretora do CNE, Amélia Alter, durante uma conferência de imprensa em Caracas.

Segundo Amélia Alter, uma auditoria realizada ao registo eleitoral, entre 10 e 20 de fevereiro último, determinou que 20.374.829 venezuelanos estão inscritos formalmente no formalmente no CNE.

A eles somam-se 107.284 que estão inscritos para votar em representações diplomáticas venezuelanas noutros países e 228.494 estrangeiros radicados na Venezuela.

“Convocámos 18 organizações com fins políticos para apresentarem candidatos às eleições presidenciais e assistiram 13 (...) temos a participação de Podemos, do Movimento Eleitoral do Povo, do Partido Socialista Unido da Venezuela, Gente, Somos, Avançada Progressista, do Partido Comunista da Venezuela, de Copei (democratas-cristãos), Ação Democrática, Pátria Para Todos, UPP 89, MP e APC”, explicou.